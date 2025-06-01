Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a Bağımlılıkla Mücadele Ödülü

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a Bağımlılıkla Mücadele Ödülü
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Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Yüksel Yıldırım'a 'Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı' ödülünü takdim etti. Samsunspor, sezon boyunca bağımlılıkla mücadele konusundaki duyarlılığı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun tarafından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a 'Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı' ödülü verildi.

Samsunspor, sezon boyunca bağımlılıkla mücadele kapsamında gösterdiği duyarlılık nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı olan Dr. Mustafa Uzun tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Yüksel Yıldırım, Kayserispor maçı öncesinde ödülünü aldı.

Samsunspor'a ve Başkan Yıldırım'a bağımlılığa karşı verdikleri mücadeleden dolayı şükranlarını sunan Dr. Uzun, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bağımlılık, bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bir sezon boyunca bağımlılıkla mücadelede hem takım hem de başkan olarak bu mücadelede gösterdiğiniz üstün destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Gerek statta açılan pankartlar, gerek verilen mesajlar olsun gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına güzel örnekler oldu. Biz de sizlere bu çalışmalarınızdan dolayı 'Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı' ödülünü takdim etmek istedik" dedi.

Başkan Yüksel Yıldırım da ödül için Uzun'a teşekkür ederken, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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