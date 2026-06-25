Samsunspor Başkanı Yıldırım'ın İTÜ'ye kazandıracağı kütüphane için protokol imzalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, mezunu olduğu İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) kazandıracağı kütüphane ek blok binası için işbirliği protokolü imzalandı.

Ayazağa'daki İTÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen imza töreninde, İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 1983 yılı mezunu olan Samsunspor Başkanı ve CoreX Şirketler Grubu Başkanı Yüksel Yıldırım ile Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, protokole imza attı.

Prof. Dr. Mandal, törendeki konuşmasında, İTÜ'nün son dönemde akademik derecelendirme sistemlerinde önemli başarılar elde ettiğini, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'un (QS) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda "mühendislik ve teknoloji" alanında dünyada ilk 100, genel sıralamada ise ilk 300 içerisinde yer alan tek Türk üniversitesi olduğunu belirtti.

Başarılı gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için İTÜ'yü tercih ettiğini, gençlere en iyi imkanları sunmak için çalıştıklarını dile getiren Mandal, kütüphanelerin öğrencilerin bilgiye ulaşmasındaki en temel merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Mandal, mezunların üniversitelerine duyduğu aidiyetin ve sundukları katkıların önemine işaret etti.

Yıldırım'ın desteğiyle inşa edilecek yeni kütüphaneye ilişkin bilgi veren Mandal, şöyle konuştu:

"Mevcut 10 bin metrekarelik alana ek olarak 24 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir kütüphane binası yapılacak. Mevcutta 1250 kişi olan kapasite üzerine 2 bin kişilik yeni bir kapasite eklenecek. Bu alan sadece okuma alanlarından oluşmayacak, sosyal donatılarıyla öğrencilerin sadece kitaba ve bilgiye ulaşmasını değil, aynı zamanda birlikte daha fazla değer üretmesini sağlayacak."

Prof. Dr. Mandal, mezunların üniversitelerine yaptığı katkılar açısından İTÜ ve CoreX Şirketler Grubu işbirliğiyle hayata geçirilecek projenin Türkiye'de örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti.

Yüksel Yıldırım da İTÜ'de aldığı eğitimin kariyer hayatında önemli bir yere sahip olduğunu, 1978 yılında öğrenci olarak adım attığı İTÜ'nün kendisine güçlü bir altyapı kazandırdığını belirtti.

Gençlerin nitelikli eğitim almasına katkı sunacak çalışmalara önem verdiğini dile getiren Yıldırım, dünyanın farklı üniversitelerinde kütüphanelerin kampüs yaşamına kattığı değeri gözlemlediğini kaydetti.

Yıldırım, İTÜ'ye kazandırılacak yeni kütüphane için heyecan duyduğunu ifade ederek, "Eğitime bu kütüphaneyle bir can suyu vereceğiz. Geri dönüşlerinin ülkeye çok daha fazla olacağına inanıyoruz." dedi.

İmza törenin ardından Prof. Dr. Mandal, Yıldırım'a, İTÜ Müzesi'nde sergilenen, 1216 yılında Endülüs'te Hamairi tarafından üretilen usturlabın replikasını hediye etti.

Daha sonra Mandal ve Yıldırım ile beraberindekiler, kampüsteki Mustafa İnan Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Üniversiteye katkı sunan mezunların isimlerinin yer aldığı Mezunlar Meydanı'ndaki petek taşlara Yüksel Yıldırım'ın da adı eklendi.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde inşa edilecek yeni kütüphane binasının, öğrencilere nitelikli, konforlu ve teknolojik bir çalışma ortamı sunması hedefleniyor. Mevcut Mustafa İnan Kütüphanesi ile yeni Yüksel Yıldırım Kütüphanesi'nin, çalışma ve yaşam alanlarını bütünleştirecek bir bağlantıyla birbirine bağlanması planlanıyor.