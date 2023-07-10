Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu: 'Alışveriş Şenliği'nden elde edilen gelirle Hatay'a basketbol sahası yaptırdık

Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu, geçtiğimiz günlerde Samsun'da yaptıkları 'Alışveriş Şenliği'nden elde edilen gelirle Hatay'ın Altınözü ilçesinde basketbol sahası yaptıklarını söyledi. Basketbol maçlarını Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynamak istediklerini belirten Uslu, ayrıca Samsunspor Basketbol takımının Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade etti.

Samsunspor Başkan Vekili Arzu Uslu, geçtiğimiz günlerde Samsun'da yaptıkları 'Alışveriş Şenliği'nden elde edilen gelirle Hatay'ın Altınözü ilçesinde basketbol sahası yaptırdıklarını söyledi.< Samsunspor, Olağan Genel Kurul sonrası ilk basın toplantısını bugün Nuri Asan Tesisleri'nde düzenledi. Düzenlenen toplantıda Başkan Vekili Arzu Uslu ile Basketbol Genel Menajeri Emre Ekim, kulüp ve basketbol şubesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Samsunspor sahipsiz' kelimesinin de bu sene yıkılacağını düşünüyorum. Eminim ki bu konuda herkes bize yardımcı olacaktır ve elini taşın altına koyacaktır" dedi.<