Samsunspor adım adım Süper Lig'e! Bandırmaspor'u farka boğup, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardılar

1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etti. bu sonuçla Karadeniz ekibi yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Samsunspor ile Bandırmaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

SAMSUNSPOR FARKA KOŞTU

Maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı. Bandırmaspor'da ise 29. dakikada Georgios Koutroubis ve 74. dakikda Cebio Soukou kırmızı kart gördü.

BİLEKLERİ BÜKÜLMÜYOR

Samsunspor bu galibiyetle ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı ve liderlik koltuğunda puanını 51'e yükseltti.