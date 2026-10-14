Samsunspor, 8. haftada Kasımpaşa maçı hazırlığını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü

Samsunspor, 8. haftada Kasımpaşa maçı hazırlığını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Emre Bayraktar yönetimindeki günün ilk antrenmanı dar alanda oynanan maçla sona erdi, akşam ikinci antrenman yapılacak.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başladı. Taktiksel varyasyonlar üzerinde durulan antrenman, dar alanda oynanan maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı