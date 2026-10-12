Samsunspor, 25 maçta 11 galibiyet alan Thorsten Fink ile yollarını ayırdı

SAMSUNSPOR, teknik direktör Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 2025-2026 sezonunda takımın başına geçen Fink, Samsunspor ile çıktığı 25 maçta 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet elde eden Alman teknik direktör, son olarak Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda görevinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı