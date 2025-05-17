Samsun'da 'Hedef 1919' Projesiyle Geleneksel Okçuluk Deneyimi

Samsun'da "Hedef 1919" projesi kapsamında vatandaşlar geleneksel okçuluğu deneyimledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Geleneksel Okçuluk Topluluğu tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ÜNİDES programı kapsamındaki "Hedef 1919" projesi Atakum ilçesinde hayata geçirildi.

Proje kapsamında, sabah saatlerinde başlayan ve 18.00'de tamamlanacak olan etkinlikte 1919 ok atışı gerçekleştirilecek.

OMÜ öğrencisi ve proje koordinatörü Mücahit İslam Ilgın, projede 19 Mayıs 1919'dan esinlendiklerini söyledi.

Projeyi halka açık yaptıklarını ve tüm vatandaşların geleneksel okçuluğu deneyimlemesini istediklerini belirten Ilgın, "19 Mayıs haftasına uygun olarak bu projemizi sahilde gerçekleştiriyoruz. Arka tarafta güvenlik şeridimizi çekip önlemimizi aldık ve atışlarımıza başladık." dedi.

Etkinlik kapsamında atışlar sırasında renkli görüntüler oluştu.