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Samsun'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Düzenlendi

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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Bisikletliler, Bandırma Vapuru Müzesine kadar bisiklet sürerek bayramı kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da bisiklet turu düzenlendi.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı farklı etkinlerle kutlanıyor. Bu çerçevede bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Tütün İskelesi önünde toplanan bisikletliler, Bandırma Vapuru Müzesine kadar bisiklet sürerek 19 Mayıs'ı kutladı. Birçok gencin de katıldığı bisiklet turu renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet turuna katılanlar, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın start vermesiyle ellerinde Türk bayraklarıyla marş eşliğinde bisiklet sürdü. Etkinliğe katılan bisikletliler 19 Mayıs'ı coşku içinde yaşadıklarını, böyle bir bayramda Samsun'da olmaktan gurur duyduklarını söylediler. Bazı bisikletliler ise pankart açarak trafikte bisiklet sürücülerinin fark edilmesi konusunda uyarılarda bulundular. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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