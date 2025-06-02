Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldız sevinci de yaşarken kutlamalarda oyuncular tek tek sahneye çıktı.

KUTLAMALARDA YUHALANMIŞTI

Efe Akman da podyuma yürüdüğü esnada taraftarların protestosuna maruz kaldı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu hakkında teknik direktör Onur Zayim, genç oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da futbolcular tek tek sahneye çıkarken, genç isim Efe Akman podyuma yürüdüğü esnada taraftarların protestosuna maruz kaldı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Akman daha sonra RAMS Başakşehir maçının bitimiyle birlikte yapılan kutlamada ise taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Genç oyuncuyu daha önce Efe Akman'la birlikte U14, U15, U16 ve U17 Milli Takımlarının teknik direktörü olarak çalışan Onur Zayim değerlendirdi.

Şu anda Hull City'de antrenörlük yapan Zayim; Efe Akman'ın potansiyelini yorumlarken, yaşanan protesto olayı hakkında da konuştu.

Onur Zayim'in sözleri şu şekilde:

Efe ile ilk U14 Milli Takımı'nda çalıştım. Daha küçük yaşlarında, kendi yaş grubundaki potansiyel oyuncular ile birlikte takip edilen ve bilinen bir oyuncuydu. Teknik açıdan ilk dokunuş becerisi yüksek, oyun içerisinde hareketli, devamlı talepkar (top isteme), dribbling yapabilen ve kısa/uzun pas becerileri olan bir oyuncu olarak degerlendirilebilir. Bu saymış oldugum özellikler zaten oyuncunun yüksek bir potansiyele sahip oldugunu özetlemektedir. Bu kadar pozitif özellikleri olan bir oyuncunun yapabilecekleri de doğru orantılı olarak beklentiyi yükseltmekte. Benim U14'ten U18 Milli Takımı'na kadar çalıştığım ve izlediğim Efe'nin yapabilecekleri çok daha fazla.

"PREMIER LİG'DE OYNAR"

Efe akademide 6/8/10 olmak üzere birçok mevkide görev yapti. Genç milli takımlarda ben Efe'yi 4/3/3 sisteminde tek 6 olarak oynattım ve oyunun gidişatına göre de ikili orta sahadan biri veya 8 olarak değerlendirdim. Efe'nin, rakibin baskı yaptığı anlarda hareketliliğini kullanarak topa sahip olma becerisi ile takımı rahatlattığı anlar çok olmuştur. Topa sahipken olan rolü kadar top rakipteyken, yaptığı baskı ve kaymaları ile topu geri kazanmada da etkili olmuştur. "Playmaker" bir oyuncu olarkak tanımlanabilir. Size potansiyelini ve yapabileceklerini benim değil, 2021 senesinde St Georges's Park'ta iki hazırlık maçı yaptığımız Ingiltire U16 Milli Takim Teknik Direktörü gözünden anlatabilirim. Pandemiden daha yeni çıkan bir takım olmasına rağmen iki maçta da çok güzel oynamıştık.. İki maçın sonunda Ingiltere Milli Takim hocasının yorumu "Efe doğru gelişim ile 4 sene sonra Premier Lig'de oynayabilecek profilde bir oyuncu" olmuştu. Yaklaşık 3 yıldır İngiltere'de çalışıyorum. Bu tarz yüksek potansiyelli oyuncuları burada, onu geliştirebilecek oyun oynayan takımlara kiralık gönderiyor, her maçı teknik, taktik ve mental açıdan takip ediyorlar. Aynı süreç Efe için de düşünülebilir.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Efe'nin maalesef karşılaştığı durumu ben de üzülerek takip ettim. Efe duygusal bir çocuktur ve sessizdir. Hatta o kadar sessizdir ki maçlarda rakiplerinin ondan topu almak ve durdurmak için attığı tekmelere bile sesini çıkarıp hakeme itiraz etmezdi. Gerçekten saha içi ve saha dışında örnek gösterebileceğim bir karakterdir. Yaşanmış olay ise onu olgunlaştıracak ve gelecekteki uzun futbol hayatında her zaman nelere hazır olması gerektiğini öğretecektir. Bu durum sonrasında baskı ile nasıl başa çıkması gerektiğini mental olarak her zaman kendini neden güçlü tutması gerektiğini tecrübe etmiş oldu diyebilirim. Destek olunması ve üzerinde durulması gereken bir oyuncudur.