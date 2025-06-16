Samet Akaydın nişanlandı! "Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
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Samet Akaydın nişanlandı!
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ile nişanlandı. Nişan törenine spor ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Mutlu gününde Samet Akaydın'ı yalnız bırakmayan Altay Bayındır, makas kesmeyince elini cebine attı ve bir deste para dağıttı. Bayındır'ın "taksi parası" esprisi salonda kahkahaların yükselmesine sebep oldu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor forması giyen Samet Akaydın evlilik yolunda ilk adımı attı. Deneyimli futbolcu, Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar ile nişanlandı.

MAKAS KESMEYİNCE DEVREYE ALTAY BAYINDIR GİRDİ

Nişan törenine spor ve sanat dünyasından da pek çok önemli isim katıldı. Eski takım arkadaşını yalnız bırakmayan Altay Bayındır'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ELİNİ CEBİNE ATTI

Törende makas kesmediği sırada devreye giren Altay Bayındır elini cebine attı. Cebinden bir deste para çıkaran Altay Bayındır hepsini dağıttı.

"BİR TANESİ KALSIN TAKSİ PARASI"

Altay Bayındır'ın en son 200 lirayı tutarak "Taksi parası" dediği duyuldu. Bayındır'ın bu sözleri sonrası salonda kahkahalar yükseldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

aferin altay sana bu yakışırdı.

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