Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyatları için kota aldı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışmasında 1:19.49'luk derecesiyle 16'ncı sırada yer alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı. Bu dereceyle olimpiyat kotası alan üçüncü milli sporcu olan Korkmaz, daha önce Kaan Kigen Özbilen ve Ersu Şaşma'nın da olimpiyat kotası aldığını belirtti.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş yarışmasında 1: 19.49'luk derecesiyle 16'ncı sırada yer alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonun 20 kilometre yürüyüş yarışmasında Salih Korkmaz, 1: 19.49'luk dereceyle 16'ncı oldu. Korkmaz, bu dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kotanın sahibi oldu.

Öte yandan Salih Korkmaz olimpiyat kotası alan üçüncü milli sporcu olurken, daha önce Kaan Kigen Özbilen ve Ersu Şaşma da olimpiyat kotası almıştı.

Organizasyonda ilk günün akşam seansında ise saat 19.35'te üç adım atlamada milli sporcu Necati Er piste çıkacak.