Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız futbolcu Nelson Semedo'nun 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli futbolcunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
4 HAFTA YOK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Semedo'nun yapılan kontrolleri sonrası yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği netleşti. Deneyimli oyuncu, bu süreçte takımını yalnız bırakacak.
KADRO PLANLAMASI ETKİLENECEK
Semedo'nun yokluğu, Fenerbahçe'nin hem lig hem de olası kupa programında teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler, kritik haftalara eksik kadroyla girecek.