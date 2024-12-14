Sakatlar hakkında konuşan Okan Buruk'tan taraftarın yüreğine su serpecek sözler

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçında sakatlanan Davinson Sanchez için açıklamalarda bulundu.

"KORKULAN OLMADI"

Buruk yaptığı açıklamada, "Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımadan uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz" dedi.

"JELERT'TE DE SIKINTI ÇIKMADI"

Elias Jelert hakkında da konuşan başarılı antrenör, "Elias Jelert'in de yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Kaan Ayhan'ın bugün idmana çıkmasını bekliyoruz. Osimhen ve diğer oyuncularımızın da durumunu göreceğiz. Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama oynayan tüm oyuncularımız Galatasaray için mücadele ediyor. Kimle çıkarsak çıkalım Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.