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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı: Zorlu maçları geçip kolay dediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık

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Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, zorlu maçları kayıpsız geçip, kağıt üzerinde kolay görünen mücadelelerde ise puan kayıpları yaşadıklarını söyleyerek, "Dünü unuttuk, bugün var, yarın var onun üzerinden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü evinde Boluspor ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Sakarya temsilcisinde Teknik Direktör Tuncay Şanlı, takımı değerlendirdi. Milli takım arasından sonra deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup olduklarını hatırlatan Şanlı, zorlu maçlarda galibiyet, kendileri açısından kolay görünen mücadelelerde ise puan kaybettiklerini söyledi.

"Zorlu maçları geçip kolay dediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Şanlıurfaspor karşılaşmasında kötü oynadıklarını belirterek, "Ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini, oyundan çok mücadele gücünün daha yüksek olacağını biliyorduk. Son maç üzerinden bakarsak oyun olarak ve mücadele gücü bakımından iyi değildik. Bunu takım ile birlikte de hatalarımızı konuştuk. Hava şartları gibi birçok detay olabiliyor fakat mazeret değil, kötü oynadık ve kaybettik. Sadece parantez içinde şunu söyleyebilirim; federasyonun hava şartlarında maç saatine dikkat etmesi daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Hatalarımızdan ders çıkarıp, hemen Bolu maçına odaklanmaya başladık. Her maç kritik, her maç değerli sadece bir maç üzerinden bakmaya gerek yok. İkinci yarıya başlarken kağıt üzerinden kolay fikstür gibi görünüyordu bizim açımızdan. Zorlu maçları geçip, kolay dediğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık. Bunun üzerine tekrar odaklanıp Bolu maçının idmanlarına başladık. Dünü unuttuk, bugün var, yarın var onun üzerinden yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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