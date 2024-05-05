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Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlılar, 33. haftada sahasında kümede kalma mücadelesi veren Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olmuştu.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme hesapları yapan Sakaryaspor, 2-0 kaybedilen Tuzlaspor maçının ardından sezonun son haftası öncesinde teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

29 MAÇA ÇIKTI

Ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Şanlı yönetiminde 29 maça çıkan Sakaryaspor, 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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