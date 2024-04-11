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Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor.

Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Öte yandan Sinan Kurt'un, ağrısı sebebi ile tedbir amaçlı takımdan ayrı yaptığı antrenmanda, sakatlığı dolayısı ile Nsana Simon yer almadı. Ayrıca, antrenman öncesi takım ve yönetim bayramlaştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tuncay Şanlı Sakaryaspor Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

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