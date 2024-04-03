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Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tuncay Şanlı, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanın başında futbolcularla toplantı yaptı.

Toplantının ardından dün oynanan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının tamamında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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