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Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası ve Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

Sakarya, 2025 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası ve Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak
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Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve Kupası'nın Sakarya'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Organizasyon, 5 yıl aradan sonra Sakarya'da düzenlenecek ve birçok ünlü bisikletçi katılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.

Dünyanın önemli bisiklet sporcularının Sakarya'ya geleceği organizasyonun tanıtım töreni, 17 Mayıs'ta Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sahne alacağı, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterisinin yapılacağı törende ayrıca katılımcılara çekilişle 54 bisiklet hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şampiyonayla Sakarya'nın adını yeniden uluslararası arenada duyuracaklarını ifade etti.

Dünyanın en iyi bisikletçilerinin Sakarya'da şampiyonluk için yarışacağını kaydeden Alemdar, tanıtım törenine tüm sporseverleri davet etti.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
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