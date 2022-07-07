Sakalsız olacak, küpe takmayacak! Berlusconi'nin akılalmaz transfer kriterleri

Daily Mail'da yer alan habere göre, eski Milan Başkanı Silvio Berlusconi sahibi olduğu Monza takımına yeni kurallar getirdi. Başkan, Milan'da uyguladığı disiplin kurallarını Monza'ya da taşıdı. Berlusconi, transfer edeceği futbolcuların belli kriterlere uygun olması gerektiğini açıkladı.

BERLUSCONI KURALLARI

İtalyan olacak

Saçları bakımlı olacak

Görünen bölgelerinde dövme olmayacak

Küpe takmayacak

Sakalsız olacak

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu sezon ilk kez Serie A'da mücadele edecek olan Monza, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen ekip, Icardi ve Dybala gibi dünya yıldızlarıyla ilgileniyor.