Sakalsız olacak, küpe takmayacak! Berlusconi'nin akılalmaz transfer kriterleri
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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İtalya'da Monza kulübünün sahibi olan Silvio Berlusconi'nin transfer edeceği oyuncularda aradığı kriterler şaşkınlık yarattı. Berlusconi, transfer edeceği oyuncuların giyim ve saç tarzlarına dikkat edeceğini söyledi.
Daily Mail'da yer alan habere göre, eski Milan Başkanı Silvio Berlusconi sahibi olduğu Monza takımına yeni kurallar getirdi. Başkan, Milan'da uyguladığı disiplin kurallarını Monza'ya da taşıdı. Berlusconi, transfer edeceği futbolcuların belli kriterlere uygun olması gerektiğini açıkladı.
BERLUSCONI KURALLARI
- İtalyan olacak
- Saçları bakımlı olacak
- Görünen bölgelerinde dövme olmayacak
- Küpe takmayacak
- Sakalsız olacak
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bu sezon ilk kez Serie A'da mücadele edecek olan Monza, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen ekip, Icardi ve Dybala gibi dünya yıldızlarıyla ilgileniyor.