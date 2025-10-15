Sadettin Saran resmen açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni kaptanı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısında yaptığı açıklamayla Çağlar Söyüncü'nün takım kaptanlarından biri olduğunu duyurdu. İrfan Can Kahveci'nin yerine getirilen milli stoper, artık sarı-lacivertli takımda liderlik görevini üstlenecek.
Kulüp Başkanı Sadettin Saran, basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımın yeni kaptanlarından birinin Çağlar Söyüncü olduğunu resmen duyurdu.
"ÇAĞLAR'I KAPTANLARDAN BİRİ YAPTIK"
Saran, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, " İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptık" dedi. Bu kararla birlikte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, takımda liderlik görevini üstlenecek isimler arasına katıldı.
LİDERLİK VURGUSU
Fenerbahçe camiasında liderlik vasıflarıyla öne çıkan Çağlar Söyüncü'nün kaptanlık sorumluluğunu üstlenmesi, teknik heyet ve taraftarlar tarafından olumlu karşılandı. Milli futbolcunun, takım içi disiplini ve saha içi hırsıyla bu göreve uygun bir isim olduğu vurgulandı.