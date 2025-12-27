Haberler

Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak iddia: Kongreye gidip başkanlığı bırakacak

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Saran'ın ocak ayında kulübü kongreye götüreceği, aday olmayıp başkanlığı bırakacağı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SARAN'LA İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Saçından alınan örneklerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Tgrt canlı yayınında yaptığı açıklamada, Saran'ın ocak ayında kongreye gideceğini öne sürdü.

"KONGREYE GÖTÜRECEK, BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

Yarkadaş, şunları söyledi: "Sadettin Saran'a çok yakın kaynaklarla konuştum. En geç ocak ayının 2. haftası kulübü kongreye götürecek ve aday olmayacak, başkanlığı bırakacak."

