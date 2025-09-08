Saç dökülmesi için ilaç kullanan futbolcu hayatının şokunu yaşadı

UEFA, geçen sezon Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United ile oynanan maç sonrasında Athletic Bilbao oyuncusu Yeray Alvarez'in doping kontrolünde yasaklı madde tespit edildiğini duyurdu.

30 yaşındaki savunmacı, bu nedenle 10 ay futboldan men edilirken, UEFA'nın kurallarına göre, futbolcu 2 Şubat 2026'dan itibaren yeniden antrenmanlara katılmaya başlayabilecek. Ceza süresi 2 Nisan 2026'da sona erecek.

"SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN KULLANDIM"

Tecrübeli oyuncu, Temmuz ayında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, pozitif sonucun saç dökülmesi tedavisi için kullandığı bir ilaçtan kaynaklandığını belirtti ve, "Olayı inceledik ve yasaklı bir madde içeren saç dökülmesini önleyici bir tedaviyi yanlışlıkla aldığım için test sonuçlarım pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.