Rümeysa Pelin Kaya, Dünya Kupası'nda 4. Oldu

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda 4. oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde organize edilen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Trap Kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Rümeysa Pelin Kaya, 118 puanla final müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, trap kadınlar finalinde müsabakayı 4. sırada tamamladı.