Ronaldo'nun gollerini sildiler

Ronaldo'nun gollerini sildiler
Güncelleme:
Cristiano Ronaldo’nun bazı turnuvalarda attığı gollerin geçersiz sayılmasıyla kariyer gol sayısı 961’e düşerken, 1000 gole ulaşma hedefi için aradaki fark yeniden açıldı.

Cristiano Ronaldo’nun kariyer gol sayısı yeniden hesaplandı. Bazı turnuvaların resmi kabul edilmemesi nedeniyle yıldız futbolcunun toplam gol sayısında düşüş yaşandı.

GOL SAYISI YENİDEN HESAPLANDI

Sofascore ve Transfermarkt verilerine göre, Ronaldo’nun kariyerindeki bazı goller geçersiz sayıldı. Bu güncellemeyle birlikte Portekizli yıldızın gol sayısı 961’e geriledi.

1000 GOL HEDEFİ UZAKLAŞTI

Daha önce 1000 gole yaklaşan Ronaldo’nun, yapılan düzenleme sonrası bu hedefe olan mesafesi yeniden arttı. 41 yaşındaki futbolcunun hedefe ulaşması için daha fazla gol atması gerekecek.

TARTIŞMALI TURNUVA DETAYI

Ronaldo’nun 2023 Arabistan Kupası’nda attığı gollerin, organizasyonun dostluk turnuvası sayılması nedeniyle resmi istatistiklere dahil edilmediği belirtildi. FIFA’nın bu turnuvayı tanımasına rağmen bu kararın alınması dikkat çekti.

Özet: Bazı gollerin resmi sayılmaması nedeniyle Cristiano Ronaldo’nun kariyer gol sayısı 961’e düşerken, 1000 gol hedefi yeniden uzaklaştı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Halit Turan:

Oysa Bizde de taş devrindeki mahalle şampiyonluklari hesaplıyorlar ve formada yıldızlar birbirine sıra vermiyorlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

