Ronaldo sinirden çıldırdı! Rakip oyuncu gözünün içine baka baka dalga geçti
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Ganalı futbolcu Osman Bukari, Portekiz'e karşı attığı golden sonra kulübeye doğru Ronaldo ile özdeşleşen "Siu" sevincini yaptı. Portekizli yıldız o anlarda adeta sinir krizi geçirdi.
2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma 65. dakikadan sonra boyut değiştirdi. Ronaldo, 65'te Portekiz'i penaltı golüyle öne geçirdi.
EŞİTLİK GELDİ
Gana, 73'te Ayew'le eşitliği yakaladı. Portekiz ise peş peşe bulduğu 2 golle skoru 3-1'e taşıdı. Gana'dan Osman Bukari 89'da farkı 1'e indirerek 3-2'ye getirdi.
KULÜBEYE DOĞRU YAPTI
Bukari, Portekiz kulübesine bakarak Ronaldo'nun "Siu" sevincini yaptı. O sırada kulübede olan Cristiano Ronaldo sinirden çıldırdı. Portekizli futbolcu Bukari'ye doğru dikkat çeken hareketler yaptı.
Sizce Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? #Ronaldo | #CristianoRonaldo— Haberler.com (@Haberler) November 22, 2022