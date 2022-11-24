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Ronaldo sinirden çıldırdı! Rakip oyuncu gözünün içine baka baka dalga geçti

Spor Haberleri

Ganalı futbolcu Osman Bukari, Portekiz'e karşı attığı golden sonra kulübeye doğru Ronaldo ile özdeşleşen "Siu" sevincini yaptı. Portekizli yıldız o anlarda adeta sinir krizi geçirdi.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma 65. dakikadan sonra boyut değiştirdi. Ronaldo, 65'te Portekiz'i penaltı golüyle öne geçirdi.

Ronaldo sinir krizi geçirdi! Rakip oyuncu gözünün içine baka baka dalga geçti

EŞİTLİK GELDİ

Gana, 73'te Ayew'le eşitliği yakaladı. Portekiz ise peş peşe bulduğu 2 golle skoru 3-1'e taşıdı. Gana'dan Osman Bukari 89'da farkı 1'e indirerek 3-2'ye getirdi.

Ronaldo sinir krizi geçirdi! Rakip oyuncu gözünün içine baka baka dalga geçti

KULÜBEYE DOĞRU YAPTI

Bukari, Portekiz kulübesine bakarak Ronaldo'nun "Siu" sevincini yaptı. O sırada kulübede olan Cristiano Ronaldo sinirden çıldırdı. Portekizli futbolcu Bukari'ye doğru dikkat çeken hareketler yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Portekiz Spor Haberler

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