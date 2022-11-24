Ronaldo sinirden çıldırdı! Rakip oyuncu gözünün içine baka baka dalga geçti

Ganalı futbolcu Osman Bukari, Portekiz'e karşı attığı golden sonra kulübeye doğru Ronaldo ile özdeşleşen "Siu" sevincini yaptı. Portekizli yıldız o anlarda adeta sinir krizi geçirdi.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Gana'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma 65. dakikadan sonra boyut değiştirdi. Ronaldo, 65'te Portekiz'i penaltı golüyle öne geçirdi.

EŞİTLİK GELDİ

Gana, 73'te Ayew'le eşitliği yakaladı. Portekiz ise peş peşe bulduğu 2 golle skoru 3-1'e taşıdı. Gana'dan Osman Bukari 89'da farkı 1'e indirerek 3-2'ye getirdi.

KULÜBEYE DOĞRU YAPTI

Bukari, Portekiz kulübesine bakarak Ronaldo'nun "Siu" sevincini yaptı. O sırada kulübede olan Cristiano Ronaldo sinirden çıldırdı. Portekizli futbolcu Bukari'ye doğru dikkat çeken hareketler yaptı.