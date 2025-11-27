Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, futbolseverlerin takdirini kazanan bir harekette bulundu.

RONALDO'DAN ARKADAŞLARINA HEDİYE

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Cristiano Ronaldo, 2025 yılında Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz Milli Takımı'nda forma giyen takım arkadaşlarına lüks hatıra saati hediye etti. Haberde, Ronaldo'nun kişisel olarak lüks saat üreticisi ve arkadaşı olan Jacob Arabo'dan özel hazırlanmış saatleri sipariş ettiği, Ermenistan ile oynanan Dünya Kupası Eleme maçı öncesi takım arkadaşlarına gönderdiği belirtildi.

JOTA'YI DA UNUTMADI

Ronaldo, ayrıca kardeşi Andre Silva ile birlikte trajik bir araba kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Diogo Jota için de bir saat hazırlatıp ailesine özel olarak gönderdi. Bu hareket, futbolseverler tarafından tüm dünyada takdir kazandı. Taraftarlar, Ronaldo'nun gösterdiği vefaya dikkat çekti.

İşte o saatler;