Rize'de Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Tamamlandı

Rize'de Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası Tamamlandı
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Rize'de düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, 1000 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Türkiye Karate Federasyonu, gelecekte daha büyük organizasyonlar düzenlemeyi hedefliyor.

Rize'de Türkiye Karate Federasyonunca organize edilen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonun organizasyonuyla Rize Yenişehir Spor Salonu'nda 1 Ağustos'ta başlayan şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Gürcistan, Irak, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan'dan yaklaşık 1000 sporcu katıldı.

Sporcular minik, yıldız, ümit ve gençler olmak üzere 4 kategoride mücadele etti.

Şampiyonanın son gününde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yaptığı açıklamada, organizasyonu başarılı bir şekilde tamamlayıp, eski Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'a vefalarını göstermiş olduklarını söyledi.

Taşdemir, kentte daha büyük bir şampiyona organize etmek istediklerini ifade ederek, "Bu şampiyonaya yaklaşık 3 bine yakın sporcunun katılmasını planlıyoruz. Bu noktada dünyanın bütün ülkelerinden buraya sporcuların gelmesini temin etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ise üç gün boyunca devam eden şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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