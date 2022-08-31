Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta ki ilk asistini yaptı

21 yaşındaki genç sol bek Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan transfer olduğu İskoç ekibi Rangers forması ile fazla süre alamıyordu. Rangers'ın İskoçya Kupası maçında konuk ettiği Queen South'u 3-1 mağlup etti. 24.dakika da atılan golün pasını veren milli futbolcumuz ilk asistini yapmış oldu.

Rangers, İskoçya Kupası mücadelesinde evinde ağırladığı Queen South'u milli yıldızımızın ilk asistini yaptığı maçta 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

YERDEN ORTA İLE GOL PASINI VERDİ

İlk 11'de başladığı mücadelede iyi performans ortaya koyan Rıdvan Yılmaz, maçın 24. dakikasında takımının attığı ikinci golün pasını verdi. Rıdvan, kenardan hareketlenerek, ceza sahasına çevirdiği topu ağlara gönderen Arfield, takımını 2-1 öne geçirmişti.

SADECE İKİ MAÇTA SÜRE ALABİLMİŞTİ

Rangers'a transfer olduğu dönem boyunca asist yaptığı kupa maçından önce sadece 2 maça çıkabilen 21 yaşındaki yıldız adayının neden oynamıyor soruları akıllara geliyordu. Daha önce bu konu hakkında açıklamada bulunan Rangers'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst " Bizim elimizde bir kadro var ve rotasyon yapabiliriz. Çok fazla maç oynuyoruz. Biz oyunumuza bakmalıyız." demişti.