Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi! Durumu toparlamaya çalıştı - Haberler

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Rıdvan Dilmen'den TRT'de olay el hareketi! Durumu toparlamaya çalıştı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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TRT ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'in canlı yayında yaptığı el hareketi büyük tepki çekti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetimiyle ilgili konuşurken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yapan Dilmen'e sosyal medyada eleştiri yağdı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından TRT ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen'in yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

"MİLLET YANLIŞ ANLAMASIN"

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminden bahsederken "Tak! 2 maç ceza" ifadesiyle birlikte el hareketi yaptı. Yaptığı hareketi hemen düzelten Dilmen, "Şöyle yapayım da millet yanlış anlamasın" dedi. Devlet kanalında böyle bir hareket yaptığı için sosyal medyada eleştirilerin merkezine oturan ünlü yorumcu, hakkında yapılan binlerce paylaşımın ardından gündemin zirvesine oturdu.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Rıdvan Dilmen, TRT Spor, Spor, Haberler

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Yorumlar (10)

mojo risin:

Fenerbahçe iki maç kazansın..hemen yüzde elli ye düşürür Trabzonspor un şampiyonluk şansını:))

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Murat ÖREN:

Adam mine oya gelinim ne pişirdi programı yapmıyor ki. İnsanın kendi doğal hali ile yaptığı durumları hiç normal göremiyorsunuz. Yüzde yüzü erkek izleyici potansiyelli bir programda normal tepkisini ortaya koyuyor.

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TATE:

Rıdvan muhalefete göz kırpıyor sanırım :)

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