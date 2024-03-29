Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta emeklilik hayali kuruyor

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Canal 11'e verdiği röportajda emekliliğe dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA EMEKLİ OLMAK İSTERİM

Şu anda kulüpsüz olan Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim. Porto ve Sporting için bu şu an pek mümkün gibi gözükmese de belki Beşiktaş'ta bu fırsatı bulabilirim." dedi.

115 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Beşiktaş kariyerinde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.