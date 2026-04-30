Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ı ziyaret etti

Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübü ziyaret etti.

Konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yılları arasında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

