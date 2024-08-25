Resmen 'al da at' dedi! Herkes Sacha Boey'in asistini konuşuyor

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman devindeki yeni sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Boey, ilk maçtan asist yaptı.

MUSIALA'YA "AL DA AT" DEDİ

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, 19. dakikada Musiala'nın golü ile öne geçerken asist ise Boey'in ayağından geldi. Fransız sağ bekin yaptığı bu asist, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Boey'in asistiyle gelen gol;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI SATIŞI

Galatasaray, Sacha Boey'i geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Alman devi Bayern Münih'e satmıştı. Boey'in bu transferi, onu Türk futbol tarihinde en yüksek bedelle satılan oyuncular listesinde zirveye oturtmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında sadece 2 kez Münih forması giymişti.