Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Koçman Özel Salonu'nda yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada derece elde eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Koçman Özel Salonu'nda yıl boyu pek çok şampiyonada ve turnuvada derece elde eden MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Atletizm Kadın Takımı, Kick Boks Takımı, Kadın ve Erkek Hokey Takımları, Oryantiring Kadın Takımı, Boks Takımı, Kadın ve Erkek Basketbol takımları ile birlikte iftarını açan Prof. Dr. Çiçek, önemli turnuvalara damgasını vuran ekiplere teşekkürlerini sunarak başarılarının devamını diledi.

Yemeğin ardından Rektör Çiçek, başarılı öğrencilere teşekkür belgelerini verdi. - MUĞLA

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

Rektör Çiçek, başarılı sporcularla iftar yemeğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sıtkı Koçman, Rektör, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title