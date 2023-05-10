Real Madrid-Manchester City maçının önüne geçti! Haaland'ın babasını apar topar locadan çıkardılar

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada İngiliz ekibinin golcüsü Erling Haaland sessiz kalırken, babası tribünleri birbirine kattı.

TARAFTARLARA EL HAREKETİ YAPTI

İspanyol gazeteci Inaki Angulo, Erling Haaland'ın babası Alf-Inge'nin maç sırasında Real Madrid taraftarlarına hakaret ettiği ve yiyecek fırlattığını belirtti. Bunun üzerine taraftarlar, Alf-Inge'ye tepki gösterirken yıldız futbolcunun babası güvenlik güçleri tarafından apar topar bulunduğu locadan çıkartıldı.

Haaland'ın babası Alf-Inge

GOL MAKİNESİ HAALAND

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 47 maçta görev yaptı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 51 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.