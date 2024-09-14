Real Madrid'i belediyeye şikayet ettiler

Real Madrid kulübüne, Madrid belediyesi tarafından ilginç bir yazı gönderildi. Real Madrid'in stadı olan Santiago Bernabeu'da çok ses yapıldığını iddia eden çevre binalar, belediyeye şikayette bulundu.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Komşu evlerden gelen şikayetler üzerine çok ses yapıldığı için yıl boyunca Bernabeu'da yapılması planlanan tüm konserleri sezon sonuna kadar erteledi. Takımın büyük bir gelir kaynağı olan konserlerin iptal edilmesi üzerine Real Madrid şoka uğradı. Belediyenin verdiği karara uymak zorunda olan Real Madrid, stadyumunu konserlere kapattı.