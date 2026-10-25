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Real Madrid'de Courtois grip nedeniyle kadroda yok, yerine Voloshyn kadroya girdi

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Real Madrid'de Courtois grip nedeniyle kadroda yok, yerine Voloshyn kadroya girdi
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La Liga'nın 10'uncu haftasında deplasmanda lider Barcelona'nın konuğu olacak Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Courtois'nın yerine genç file bekçisi Illia Voloshyn kadroya dahil edildi.

İSPANYA La Liga'nın 10'uncu haftasında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid'de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Real Madrid, La Liga'nın 10'uncu haftasında deplasmanda lider Barcelona'nın konuğu olacak. Bu maç öncesinde Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'nın grip nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Courtois'nın geçirdiği grip nedeniyle Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Belçikalı kalecinin yerine genç file bekçisi Illia Voloshyn'in maç kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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