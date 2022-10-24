Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray maçının ardından programa elinde adalet teraziyle çıktı

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar Sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Galatasaray cephesinin hakem isyanına katılan isimlerden biri de spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Maç sonrası programa elinde adalet terazisiyle çıkan Kütahyalı, "Sen o düdüğünü asacaksın Ali Palabıyık. Eğer bu ülkede Galatasaray diye bir kulüp varsa o düdük asılacak. Gerekirse Galatasaray ligden çekilmeyi bile düşünmeli" dedi.

Süper Lig 11. haftasında Alanya spor'u konuk eden Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

UZATMALARDA YENİLEN GOLLE GALİBİYETİ KAÇIRDILAR

Sacha Boey'in 30. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı kırmızılı ekip, ikinci yarıda Alanya spor baskısına dayanamadı ve uzatmalarda yediği gol sonrası galibiyeti kaçırdı.

RASİM OZAN DA TEPKİ YAĞDIRDI

Galatasaray cephesi, maçın sonunda hakem Ali Palabıyık'a yoğun ve sert eleştirilerde bulunurken ünlü spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da isyana katılanlar arasında yer aldı.

YAYINA ELİNDE ADALET TERAZİSİYLE ÇIKTI

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına elinde adalet terazisiyle çıkan ünlü isim, "Adalet adına sesleniyorum! Bakalım Ali Palabıyık bu kantardaki kilon mu daha ağır yoksa bu dosyan mı daha ağır? Sen o düdüğünü asacaksın Ali Palabıyık… Eğer bu ülkede Galatasaray diye bir kulüp varsa o düdük asılacak… Gerekirse Galatasaray ligden çekilmeyi bile düşünmeli" ifadelerini kullandı.