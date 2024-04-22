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Aydın'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası sona erdi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası heyecan dolu finalle sona erdi. 11 ilden 21 takımın katıldığı turnuvada, erkekler ve kızlar kategorilerinde müsabakalar gerçekleşti. Dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası heyecan dolu finalle sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Bölge Ragbi Turnuvası, Germencik Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Heyecan dolu finalle sona eren ve 11 ilden 21 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, 300'den fazla sporcu mücadele ederken, seyirciler de nefes kesen maçların keyfini çıkardı. Erkekler ve kızlar kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar, yüksek rekabetin ve spor ruhunun en güzel örneklerini sahneye koydu. Dereceye giren takımlar arasında, hem erkeklerde hem de kızlarda yoğun bir mücadele yaşandı. Erkekler kategorisinde Konya Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli Orta Okulu birinci olurken, kızlar kategorisinde ise Denizli Zahide Kaynak Dinçer Orta Okulu birinci oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik ederek, sporun ve rekabetin önemine vurgu yaptı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Germencik Aydın Spor Haberler

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