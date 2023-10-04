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Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesinin işbirliğiyle Çağla Kubat Rüzgar Sörfü ve Yelken Spor Kulübünün ev sahipliğinde, yaklaşık 100 sporcunun katıldığı mücadelede katılımcılar, 'Foil' ve 'Finn' kategorilerinde yarışıyor. İlk gün yarışlarıyla başlayan organizasyon 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Organizasyon kapsamında bu akşam Alaçatı'da açılış korteji düzenlenecek.