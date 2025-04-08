Premier Lig ekibinden çok konuşulacak Yusuf Akçiçek itirafı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle vitrine çıkan ve performansıyla birçok dev kulübün radarına giren Yusuf Akçiçek için dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

BRENFORD ALMAK İSTEMİŞ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un kulüp direktörü Lee Dykes, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada Yusuf'u 2024-2025 sezonunun başında transfer etmek istediklerini söyledi. Dykes, "Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi" dedi.

"MOURINHO TAKIMDA TUTMAK İSTEDİ"

İngiliz ekibinin yöneticisi Dykes, genç stoper için yaptığı açıklamanın devamında "Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

YUSUF'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ve 1060 dakika sahada kaldı. Yusuf, bu karşılaşmalada 2 gol atıp 1 de asist yaptı. A Milli Takım'a da yükselen 19 yaşındaki genç stoperin sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.