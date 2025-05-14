Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı

Premier Lig'de geçen pazar günü oynanan ve 2-2 sona eren Nottingham Forest-Leicester City maçının son anlarında ev sahibi ekibin oyuncusu Taiwo Awoniyi, takım arkadaşı Anthony Elanga'nın ortasında topu yakalamaya çalışırken direğe çarparak sakatlık yaşamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun son durumuna ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

BAĞIRSAKLARI YIRTILDI VE YAPAY KOMAYA ALINDI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Taiwo Awoniyi'nin direğe çarptığı esnada bağırsaklarının yırtıldığı belirtildi. 27 yaşındaki Nijeryalı forvetin karın yaralanması nedeniyle geçirdiği ameliyatın ilk aşamasının ardından yapay komaya alındığı duyuruldu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımı Nottingham ile 32 maça çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gollük performans sergiledi. Deneyimli ismin bonservis değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.