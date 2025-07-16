Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi 2025'te Düzenlenecek

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi 2025'te Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi Turnuvası, 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Türkiye'yi temsil edecek erkek ve kadın güreşçiler açıklandı.

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisii, 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Polyák Imre Ranking Serisi Turnuvası'nda mücadele edecek olan erkekler serbest stilde : 57kg - Bekir Keser, 61kg - Emrah Ormanoğlu, 70kg - Haydar Yavuz, 79kg - Muhammet Akdeniz, 86kg - Osman Göçen, 92kg - Alperen Tokgöz, 97kg - Resul Güne, 125kg - Efe Anıl Al, yarışacak.

Polyak Imre & Varga Janos Memorial Ranking Serisi kadınlar da ise, 50kg - Evin Demirhan Yavuz, 53kg - Zeynep Yetgil, 55kg - Esra Pul, 57kg - Elvira Süleyman, 59kg - Bediha Gün, 65kg - Kadriye Koçak, 68kg - Buse Çavuşoğlu, 76kg - Elmira Yasin, Türkiye'yi temsil edecek.

Erkekler Grekoromen Stilde ise;

63kg - Kerem Kamal, 67kg - Murat Fırat,

72kg - Furkan Yıldız, 72kg - Mehmet Mustafa Şahin, 77kg - Yunus Emre Başar, 77kg - Ahmet Yılmaz, 82kg - Burhan Akbudak, 97kg - Abdulkadir Çebi,

130kg - Muhammet Hamza Bakır yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.