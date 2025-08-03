Peyton Aldridge İtalya'ya Transfer Oldu

Peyton Aldridge İtalya'ya Transfer Oldu
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Basketbol Süper Liginde Aliağa Petkimspor'da 4 sezon forma giyen Peyton Aldridge, yeni sezonda İtalya'nın Dolomiti Energia Trentino takımında mücadele edecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyen Aliağa Petkimspor'da sözleşmesi sona eren Peyton Aldridge yeni takımını buldu. Son 6 sezondur Türkiye'de forma giyen, 4 yıldır da aralıksız Petkimspor'da oynayan 30 yaşındaki ABD'li forvet İtalya'nın Dolomiti Energia Trentino takımı ile anlaştı. Türkiye kariyerine 2019'de Afyon'da başlayan Aldridge 2021'de Bahçeşehir Koleji'nden Petkimspor'a transfer olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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