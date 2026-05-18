CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia kupasını aldı

2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Sir Sicoma Monini Perugia Voleybol Takımı, kupasını aldı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Sir Sicoma Monini Perugia'nın İtalyan liberosu Massimo Colaci, dörtlü finalin en değerli oyuncusu seçildi.

Ziraat Bankkart'ın Polonyalı smaçörü Tomasz Fornal da dörtlü finalin "rüya kadro"sunda yer aldı.

Turnuvada 3'üncü sırayı alan Ziraat Bankkart, 2'nci olan Aluron CMC Warta Zawiercie ve şampiyonluğa ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia'nın oyuncuları ile başantrenörlerine madalyaları verildi.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2'nci kez zirveye çıkan İtalyan kulübünün kaptanı Simone Giannelli, şampiyonluk kupasını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikoric'ten aldı.

Büyük coşku yaşayan oyuncular ve teknik heyet, kupayla taraftarları selamladı.