Pepe Reina, 25 Yıllık Kariyerine Veda Edip Teknik Direktör Olacak

Pepe Reina, 25 Yıllık Kariyerine Veda Edip Teknik Direktör Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık profesyonel futbol kariyerine son verip teknik direktör olacağını açıkladı. Reina, 23 Mayıs Cuma günü Como-Inter maçıyla futbolculuk kariyerine veda edecek.

İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık kariyerine son verip teknik direktör olacağını duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Reina, 23 Mayıs Cuma günü Serie A'da sezonun son haftasında Como-Inter maçıyla profesyonel futbola veda edecek.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Barcelona'da başlayan Liverpool, Bayern Münih, Milan, Lazio, Napoli gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımının kalesini ise 36 maçta korudu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda suya düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kanyonda suya düşen üniversite öğrencisinden acı haber
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Bodrum Yalıkavak'ta lüksün ortasında halk plajı

Ünlü tatil beldelerinin resmen çehresi değişti
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Burak Özçivit aşka geldi! Fahriye Evcen ile romantik paylaşım

Mutluluklarıyla gıpta ediliyor: Aşk dolu paylaşım
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.