Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor. Kevin de Bruyne ve Rodri'nin sakatlıkları sonrası orta saha için alternatif arayan Guardiola, Çalhanoğlu için 45 milyon euroyu gözden çıkardı.
Serie A'da Inter forması ile büyük başarılara imza atan Hakan Çalhanoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Inter'de gösterdiği performans ile orta sahada takımın en önemli isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da dev takımların gündeminden düşmüyor.
İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, orta sahasını güçlendirmek için Hakan Çalhanoğlu'nu kadroda görmek istiyor. Hem Kevin de Bruyne'nin bu sezon yaşadığı sakatlıklar hem de Rodri'nin sezonu kapatması Hakan Çalhanoğlu'nu değerli hale getiren en önemli faktörlerden.
45 MİLYON EURO
Inter'in 30 yaşındaki futbolcu için istediği 45 milyon Euro olurken Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milano ekibinde 12 maça çıktı 4 gol attı.