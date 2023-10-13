Pendik'te İşçi Sac Düşmesi Sonucu Yaralandı
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Pendik Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın çatısında çalışırken üzerine sac düşen işçi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi tedavi altına alındı.
Pendik'te binanın çatısında çalışırken üzerine sac düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Stadyum Sokak'ta Pendik Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın çatısında çalışma yapan işçilerden Mücahit Sancar'ın üzerine, çatı ve cephe uygulamalarında kullanılan sac düştü.
Bacakları sacın altında kalan Sancar yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sacın altında kalan işçiyi kurtarıp çatıdan indirdi.
Yaralı Sancar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Spor