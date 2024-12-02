Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti

Dün akşam oynanan ve 2-2 biten Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

21. dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Önce topa Osimhen dokundu, sonrasında da Claro net bir şekilde topla oynadı. Eyüpsporlu oyuncu, Osimhen'e basma ve darbede bulunmadı.

Bülent Yıldırım: Aynı şeyleri görüyorum. Çok çok riskli olmasına rağmen Claro, topa temas ediyor. Osimhen'in ilk etapta temas ettiği topun yönü değişti, Claro'nun temasıyla. Daha sonra yaptığı hamle de dikkatsiz bir müdahele değil. Futbol içinde küçük bir temas. Bu pozisyon devam eder.

Deniz Çoban: Penaltı değil.