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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti

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2-2 sona eren Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi. 21. dakikada Osimhen'in yerde kaldığı ve panaltı beklediği pozisyona ilişkin görüş paylaşan yorumcular Osimhen'in pozisyonu için "devam" kararını doğru buldu.

Dün akşam oynanan ve 2-2 biten Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

21. dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Önce topa Osimhen dokundu, sonrasında da Claro net bir şekilde topla oynadı. Eyüpsporlu oyuncu, Osimhen'e basma ve darbede bulunmadı.

Bülent Yıldırım: Aynı şeyleri görüyorum. Çok çok riskli olmasına rağmen Claro, topa temas ediyor. Osimhen'in ilk etapta temas ettiği topun yönü değişti, Claro'nun temasıyla. Daha sonra yaptığı hamle de dikkatsiz bir müdahele değil. Futbol içinde küçük bir temas. Bu pozisyon devam eder.

Deniz Çoban: Penaltı değil.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıG Ergün:

Söz konusu Galatasaray olunca tabiki devam eder kostic penaltı osimhen oyna devam

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Haber YorumlarıFaruk Ustt:

Ali koçun hakemleri :)

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Okan Hocaya sorunuz. O en iyisini biliyor. Ağlama moduna girdiniz yine. Hala Fenerbahçe dersindesiniz..hepsinin nedeni belli. Ele geçmiş birtakım olarak SponsorSARAY her şeyi yapar ve şampiyon olur. Önemli olan kılıfın hazırlanması. LİGİ BİTİRTMEZSİNİZ OLUR. BUNLAR SIZIN ICIN UFAK ŞEYLER.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ağlayın ağlayın cin conlar eyüp cin conu yedek kadro ile duman etti utanın utanın

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Haber YorumlarıMustafa ÇİFÇİ:

Okaannnn Türk futbolunun kanayan yarası... Şu seyirciyi tahrik etmesi nedir. Resme güvenlik problemi. Bu seviyelerdeki bir insanın bu kadar ahlak sorun olması GSnin kendisine de zarar verir.

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Haber YorumlarıSerkan:

nasıl konuşulacağının önceden belli olduğu program değil.mi bu?

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Haber YorumlarıIsa Karli:

acaba kostic in penaltısı doğru kararmıydı veya iki pozuzyonun hangisi daha penaltıya yakın

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Haber Yorumlarısivri biber:

febeliler meydan size kaldı hadi bakalım kendi maçınızdan çok gs maçını takip ediyorsunuz.zaten neredeyse tüm takımlar size çalışıyor. medya ve sözde yorumcular hariç...ama doğrulamak işinize gelmez..

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

dünya yıldızı futbolcuyu bile bir kaç ayda bozup kendilerine benzettler

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

daha geçen hafta koskoca efendi rakibinin ruzgari ile kendini yere attı ve penaltı verildi işin garip yani herif sarı kart yemeyelim diye hızlıca kalkti

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