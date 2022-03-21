Pelkas attı, canlı yayınında kıyamet koptu! O anları sosyal medyada paylaşmayan kalmadı
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Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, sarı-lacivertlilerin 88. dakikada Pelkas'la bulduğu golden sonra karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV adeta yıkıldı. Maçı anlatan sunucular büyük bir sevinç yaşarken o anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 88. dakikada gelen galibiyet golüyle, kulübün resmi televizyon kanalı FB TV'de adeta yer yerinden oynadı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Konyaspor karşısında geriye düşen Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip gelmesini bildi. Karşılaşmanın canlı anlatımını yapan FB TV'de 88. dakikada Pelkas'ın attığı golden sonra kıyamet koptu. Karşılaşmayı anlatan sunucular büyük sevinç yaşarken o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haberler.com - Spor