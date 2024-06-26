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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk halterciler kota aldı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halterde Nazmiye Muslu Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, Uğur Yumuk ve Abdullah Kayapınar kota alarak mücadele etmeye hak kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halterde Nazmiye Muslu Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, Uğur Yumuk ve Abdullah Kayapınar kota alarak mücadele etmeye hak kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na sayılı günler kala branşların kotaları da belli oldu. Halterde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Türkiye adına katılacak sporcu sayısı da netleşti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te organize edilen ve 2024 Paralimpik Oyunları son kota yarışması olan Parapowerlifting Dünya Kupası'nda yarışan sporculardan Nazmiye Muslu Muratlı, 2 altın 1 gümüş; Abdullah Kayapınar 2 gümüş; Sibel Çam ise 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Nazmiye Muslu Muratlı, Besra Duman, Sibel Çam, Uğur Yumuk ve Abdullah Kayapınar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota sıralamasındaki yerlerini koruyarak oyunlara katılma hakkını elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuların başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Paralimpik sporcuların olimpiyat yolunda güzel sonuçlar aldığını aktaran Ünlü, "5 sporcumuz ile Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde ettik. Bu konuda özverili çalışan sporcularımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Eminim sporcularımız Paris'te kürsüye çıkacaklardır. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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